Чем интересны результаты выборов на Украине?

Результат выборов на Украине интересен нам только с той точки зрения, что минимум 26% украинцев хотели бы нас с вами уничтожить, сжечь, повесить, и что там они еще у себя любят делать с инакомыслящими... То есть, четверть населения Украины - не просто русофобы, а русофобы воинственные, активно стремящиеся к уничтожению русского и русскости.

Ну и еще 73% - это те, кто, конечно, очень не прочь был бы, чтобы мы с вами все сдохли, но специально делать для этого ничего особо и не хочет.

Вот и вся социология с украинских выборов.