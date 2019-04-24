 

Чем интересны результаты выборов на Украине?

Результат выборов на Украине интересен нам только с той точки зрения, что минимум 26% украинцев хотели бы нас с вами уничтожить, сжечь, повесить, и что там они еще у себя любят делать с инакомыслящими... То есть, четверть населения Украины - не просто русофобы, а русофобы воинственные, активно стремящиеся к уничтожению русского и русскости.

 

Ну и еще 73% - это те, кто, конечно, очень не прочь был бы, чтобы мы с вами все сдохли, но специально делать для этого ничего особо и не хочет.

 

Вот и вся социология с украинских выборов.

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