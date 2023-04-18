 

Илон Маск рассказал, что его назвали "человеческим шовинистом" за то, что люди для него важнее ИИ

Давая интервью ведущему телеканала "Фокс Ньюс" Такеру Карлсону, миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал о своих опасениях по поводу неконтролируемого развития "искусственного интеллекта". По мнению Маска, ИИ может оказаться опаснее, чем неудачно смоделированные или собранные самолеты, или плохо собранные автомобили, поскольку имеет "потенциал для уничтожения цивилизации". Маск напомнил, что обычно ограничения в той или иной сфере вводятся "лишь после того, как происходит нечто плохое", но с ИИ это может оказаться слишком поздно, "к тому моменту он уже сам будет себя контролировать".

На уточняющий вопрос Карлсона, может ли развитие технологий привести к тому, что ИИ будет принимать решения за людей, которые будут не в состоянии отключить его, Маск ответил: "Всё к тому идёт, совершенно точно".

Далее Маск рассказал, что его собственный бывший друг Ларри Пейдж в компании "Гугл" не скрывает, что разрабатывает "цифрового бога", а самого Маска, который обозначил, что для него важнее всего будущее человечества как вида, за такую позицию назвал "человеческим шовинистом" или "сторонником человеческого превосходства" -- так можно перевести термин "specist". 

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