Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв заявил
, что хотя украинский флаг возле Таврического дворца в Петербурге ему "не нравится", но что это якобы необходимо, поскольку Украина "отношения с СНГ и его структурами официально не прерывала, заявлений о выходе не делала и заявки о выходе в соответствующие секретариаты не направляла". В подтверждение своих слов Косачёв сослался на сайты Исполкома СНГ и МПА СНГ. "На сайте исполнительного комитета СНГ можно найти географическую карту стран-участников, на которой и Крым, и Донбасс отнесены к территории Украины", -- отмечает
"Фонтанка".
Между тем Украина смотрит на дело так, что она членом СНГ никогда и не была, следовательно, выйти из него она не может:
Министр иностранных дел украины в 2014-19 гг. Павел Климкин:
"Україні не потрібно виходити із СНД – вона ніколи не була і не є зараз членом цієї структури. Оскільки – і це прикол ситуації – Україна є засновником СНД, але не була стороною співдружності. Ми не підписали статут".
"Украине не нужно выходить из СНГ – она никогда не была и не является сейчас членом этой структуры. Поскольку – и это прикол ситуации-Украина является основателем СНГ, но не была стороной Содружества. Мы не подписали устав".
Таким образом, официально выход Украины из СНГ и избавление от жовто-блакитного флага в центре Петербурга не может состояться.
"Да, существует проблема русского языка, ясно, что значительная часть населения Украины продолжает им пользоваться, считая своим родным. Но так же очевидно, что если дать этому языку такие же полномочия и свободы, как украинскому, то от этого мог бы пострадать уже украинский язык, что было бы совершенно неправильно для судьбы государственности, для суверенитета Украины. Поэтому никто и не ждет от Януковича никаких подобных шагов, и я не вижу здесь никакого конфликта. Мы в России сегодня должны быть благодарны нынешнему руководству Украины за его взвешенную, порой очень мужественную и очень ответственную политику".
В 2012 году Косачёв с такой позицией был назначен руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничестве, и спецпредставителем Президента России по связям с государствами-участниками СНГ.