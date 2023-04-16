Между тем Украина смотрит на дело так, что она членом СНГ никогда и не была, следовательно, выйти из него она не может:

Министр иностранных дел украины в 2014-19 гг. Павел Климкин:

"Україні не потрібно виходити із СНД – вона ніколи не була і не є зараз членом цієї структури. Оскільки – і це прикол ситуації – Україна є засновником СНД, але не була стороною співдружності. Ми не підписали статут".

"Украине не нужно выходить из СНГ – она никогда не была и не является сейчас членом этой структуры. Поскольку – и это прикол ситуации-Украина является основателем СНГ, но не была стороной Содружества. Мы не подписали устав".



Таким образом, официально выход Украины из СНГ и избавление от жовто-блакитного флага в центре Петербурга не может состояться.

аместителем председателя комитета Государственной Думы по международным делам, выступал против равноправия русского языка на Украине Константин Косачёв известен тем, что в 2011 году, будучи тогда з

"Да, существует проблема русского языка, ясно, что значительная часть населения Украины продолжает им пользоваться, считая своим родным. Но так же очевидно, что если дать этому языку такие же полномочия и свободы, как украинскому, то от этого мог бы пострадать уже украинский язык, что было бы совершенно неправильно для судьбы государственности, для суверенитета Украины. Поэтому никто и не ждет от Януковича никаких подобных шагов, и я не вижу здесь никакого конфликта. Мы в России сегодня должны быть благодарны нынешнему руководству Украины за его взвешенную, порой очень мужественную и очень ответственную политику".

В 2012 году Косачёв с такой позицией был назначен руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничестве, и спецпредставителем Президента России по связям с государствами-участниками СНГ.



