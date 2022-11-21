 

В Кремле не обсуждают возможность новой мобилизации и не ставят целью смену украинской власти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "нет никаких обсуждений" касательно возможности второй волны мобилизации, и что задача смены власти на Украине по-прежнему не ставится
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что он надеется, что власть на Украине поменяется "конституционным путём", и что нужно принуждать Украину к исполнению обязательств, которые были заложены в минских соглашениях: несмотря на то, что они утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014 и 2015 годах, "но не утратил силу принцип, который был в них заложен". 

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APN.ru