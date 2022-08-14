 

Зеленский заявил, что Украина намерена и дальше обстреливать Запорожскую АЭС

Ещё неделю назад, 7 августа, украинские власти отрицали, что наносят ракетные удары по Запорожской атомной электростанции, утверждая, что это делает Россия, развязывая "ядерный террор".
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11089581/Europes-largest-nuclear-power-plant-hit-Russian-rockets.html#comments
 
Теперь президент Украины Зеленский прямо заявляет, что Украина намерена обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, потому что якобы русские стреляют с территории атомной станции, устраивая "ядерный шантаж".
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11110155/Zelensky-says-Ukrainian-forces-target-Russian-soldiers-based-nuclear-power-plant.html#comments
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