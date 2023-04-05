 

На Святом озере в Москве не будут строить мечеть

 

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что мечеть, которую планировали построить около Святого озера в Косино-Ухтомском, будет возведена в другом месте недалеко от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАД. Площадь мечети будет составлять около двух с половиной тысяч квадратных метров. Мэр сказал, что предложение о строительстве на Святом озере рассматривалось в предварительном порядке на Градостроительно-земельной комиссии, но патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Духовного управления мусульман России России Равиль Гайнутдин лично попросили о переносе места строительства.



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APN.ru