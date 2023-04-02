В Москве народный сход против строительства мечети на Святом озере

Мой мир

В московском районе Косино-Ухтомский идёт массовый народный сход против строительства мечети на Святом озере. Против строительства (которое до сих пор официально не подтверждено и не опровергнуто) собрано более шестнадцати тысяч подписей.

Озеро называется Святым (и считается святыней) уже много веков.