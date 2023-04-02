 

В Москве народный сход против строительства мечети на Святом озере

В московском районе Косино-Ухтомский идёт массовый народный сход против строительства мечети на Святом озере. Против строительства (которое до сих пор официально не подтверждено и не опровергнуто) собрано более шестнадцати тысяч подписей.
Озеро называется Святым (и считается святыней) уже много веков.
Ранее активистам-защитникам озера уже выносили предупреждения "об уголовной ответственности за организацию массовых акций, а также разжигание межнациональной розни", а крестный ход рядом с озером запрещали под предлогом ковидорегуляций. 
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APN.ru