По данным ВОЗ, каждый шестой человек детородного возраста в мире бесплоден

Согласно новому докладу Всемирной Организации Здравоохранения, каждый шестой человек детородного возраста в мире бесплоден (однако надо учитывать, что у ВОЗ нет данных по Индии, Индонезии, Непалу, Камбодже, Таиланду и ещё нескольким государствам того же региона). Под бесплодием понимается неспособность к самостоятельному зачатию после года регулярных занятий сексом без использования контрацепции.

Самый высокий уровень бесплодия наблюдается в Китае, Австралии и в целом Юго-Восточно-Тихоокеанском регионе: 23,2% от всех людей детородного возраста. В обеих Америках этот уровень составляет 20%, в Европе (включая Россию) и Средней Азии -- 16,5%, на большей части Африки -- 13,1%, на Ближнем Востоке и в Северной Африке -- 10,7%.

Таким образом, глобальная доля бесплодных людей детородного возраста -- 17,5%.











