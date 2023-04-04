 

По данным ВОЗ, каждый шестой человек детородного возраста в мире бесплоден

Согласно новому докладу Всемирной Организации Здравоохранения, каждый шестой человек детородного возраста в мире бесплоден (однако надо учитывать, что у ВОЗ нет данных по Индии, Индонезии, Непалу, Камбодже, Таиланду и ещё нескольким государствам того же региона). Под бесплодием понимается неспособность к самостоятельному зачатию после года регулярных занятий сексом без использования контрацепции. 
Самый высокий уровень бесплодия наблюдается в Китае, Австралии и в целом Юго-Восточно-Тихоокеанском регионе: 23,2% от всех людей детородного возраста. В обеих Америках этот уровень составляет 20%, в Европе (включая Россию) и Средней Азии -- 16,5%, на большей части Африки -- 13,1%, на Ближнем Востоке и в Северной Африке -- 10,7%.
Таким образом, глобальная доля бесплодных людей детородного возраста -- 17,5%. 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Почти треть смертей в РФ приходится на людей трудоспособного возраста
» Ключевые факты о рождаемости в США
» Половина россиян детородного возраста не хотят заводить детей
» Дума рассмотрит поправку в ТК о запрете увольнять по сокращунию штатов работников предпенсионного возраста
» Владимир Путин подписал закон о запрете труда несовершеннолетних иностранцев
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бастующая Франция: особенности национального спорта

Бастующая Франция: особенности национального спорта

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Поговорим о феминитивах

Поговорим о феминитивах

Быть уникальным – значит быть как все

Быть уникальным – значит быть как все

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

  • 5 846
Литературные сапёры и их старатели

Литературные сапёры и их старатели

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

По данным ВОЗ, каждый шестой человек детородного возраста в мире бесплоден

  • 21:43
  • 153

Известие, что МУС выдал ордер на арест президента Путина, вызвало у россиян недоумение и равнодушие

  • 20:34
  • 194

Украинские БПЛА атаковали Белгородскую и Брянскую области, в Горловке обстрелян детсад

  • 16:53
  • 240

Билл Гейтс выступил против ограничения обучения "искусственного интеллекта"

  • 16:18
  • 236

Финляндия стала 31-м членом НАТО

  • 16:11
  • 260

Кадыров заявил, что мусульмане воюют в Донбассе вместо русских православных

  • 10:38
  • 408
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru