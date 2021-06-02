 

Эпидемическую ситуацию в РФ будет оценивать искусственный интеллект

 

Роспотребнадзор планирует создать систему анализа эпидемиологической ситуации на основе искусственного интеллекта, сообщила глава этого ведомства Анна Попова.

По её словам, готовятся четыре направления:

"В проект "Санитарный щит" мы включаем четыре взаимосвязанных направления, которые обеспечивают: первое - эффективное предупреждение, второе - раннее выявление, третье - это оперативное реагирование на возникающие вызовы, четвёртое - это плотный эффективный контроль за всеми объектами и факторами окружающей среды".


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