Более 60 дел возбуждены против священников УПЦ, митрополиту предъявлены уголовные обвинения

С 2022 года против священнослужителей канонической Украинской православной церкви возбуждено шестьдесят одно уголовное дело, и почти двумстам пятидесяти представителям УПЦ запрещён въезд в страну.

Митрополиту УПЦ Павлу, настоятелю Киево-Печерской Лавры, предъявлены обвинения по части 1 статьи 161 о разжигании межрелигиозной вражды; Павел также обвиняется в оправдании действий России на Украине. Настоятель отправлен под домашний арест.

Защита Павла потребовала отвода суда, имея основания подозревать его в предвзятости, однако ей было отказано.

Несколькими днями ранее президент Зеленский назвал Украину "территорией самой большой духовной свободы".