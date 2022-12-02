 

На Украине запретят Украинскую православную церковь, Киево-Печерскую Лавру передали ПЦУ

 

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству за два месяца внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ" -- под этой формулировкой подразумевается Украинская православная церковь.

"Руководство Украины готово действовать против собственного населения, причем его самой беззащитной и безответной части - верующих и духовенства крупнейшей и единственной канонической Православной Церкви на Украине", - написал по этому поводу у себя в телеграме представитель Русской православной церкви Владимир Легойда.

Знаменитую Киево-Печерскую Лавру передают раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). 


 

 


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APN.ru