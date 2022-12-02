На Украине запретят Украинскую православную церковь, Киево-Печерскую Лавру передали ПЦУ

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству за два месяца внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ" -- под этой формулировкой подразумевается Украинская православная церковь.

"Руководство Украины готово действовать против собственного населения, причем его самой беззащитной и безответной части - верующих и духовенства крупнейшей и единственной канонической Православной Церкви на Украине", - написал по этому поводу у себя в телеграме представитель Русской православной церкви Владимир Легойда.

Знаменитую Киево-Печерскую Лавру передают раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).





