 

Зеленский: Украина -- "территория самой большой религиозной свободы"

 

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Украину «территорией самой большой религиозной свободы», а захват Киево-Печерской Лавры раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) и фактическое запрещение УПЦ оценил как «ещё один шаг к укреплению духовной независимости государства», направленный на защиту общества от «московских манипуляторов религией».

В Ивано-Франковске для изгнания духовенства из последнего храма Украинской православной церкви украинские власти распылили слезоточивый газ, священники были избиты, связь с ними потеряна
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