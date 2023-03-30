Зеленский: Украина -- "территория самой большой религиозной свободы"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Украину «территорией самой большой религиозной свободы», а захват Киево-Печерской Лавры раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) и фактическое запрещение УПЦ оценил как «ещё один шаг к укреплению духовной независимости государства», направленный на защиту общества от «московских манипуляторов религией».

В Ивано-Франковске для изгнания духовенства из последнего храма Украинской православной церкви украинские власти распылили слезоточивый газ, священники были избиты, связь с ними потеряна