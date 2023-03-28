Названы высокооплачиваемые вакансии в регионах

Сервис по поиску работы "Суперджоб" проанализировал более 18 тыс. опубликованных вакансий и сделал выводы о высокооплачиваемых позициях в регионах. Среди них: вакансия акушера-гинеколога в Нижневартовске, которому предлагают от 240 тыс. рублей; вакансия старшего механика в Мурманске (от 143 тыс. рублей); в Архангельске нужны менеджеры по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса (от 86 тыс. рублей), в Белгороде - программисты "1С" (до 120 тыс. рублей), в Благовещенске - главный энергетик (от 120 тыс. рублей), в Братске - врачи-специалисты (от 100 тыс. рублей), в Брянске - заместитель директора по производству (от 90 тыс. рублей).

Среди лучших по оплате в Великом Новгороде - вакансия сварщика-монтажника (от 90 тыс. рублей), во Владимире - директора магазина (до 81 тыс. рублей), в Вологде - инженера по автоматизации (от 90 тыс. рублей), в Иванове - директора по строительству объектов энергетики (до 220 тыс. рублей), в Калининграде - детского врача-офтальмолога (120 тыс. рублей), в Калуге - начальника центра управления сетями (151 тыс. рублей), в Комсомольске-на-Амуре - супервайзера группы активных продаж (80 тыс. рублей), в Курске - начальника участка строительно-монтажных работ (до 120 тыс. рублей), в Севастополе - администратора САПР (от 100 тыс. рублей), в Симферополе - инженера-проектировщика (90 тыс. рублей).

