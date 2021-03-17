 

30 лет назад более 70% жителей РСФСР проголосовали за сохранение Союза

17 марта 1991 года состоялся первый референдум в истории России. Вопрос был задан таким образом: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?".
В референдуме приняли участие 147 млн совершеннолетних граждан СССР. Свыше 113 млн — более 76% голосовавших — в тот день высказались за сохранение Союза.
На территории РСФСР на март 1991 года было зарегистрировано 105 643 364 человека с правом голоса. Из них в общесоюзном референдуме приняли участие 79 701 169, или 75,4%. За сохранение СССР тогда высказались 56 860 783 жителя России, или 71,3% голосовавших. Сказали Союзу "нет" 21 030 753 человека, или 26,4% от принявших участие в референдуме. 1 809 633 бюллетеня (2,3%) были признаны испорченными и недействительными.
Однако в тот же день, 17 марта, и на тех же участках для голосования прошёл референдум о необходимости поста республиканского президента. За введение такого поста проголосовало 52% от всех зарегистрированных на тот момент в России избирателей. Этот референдум уже через три месяца сделал президентом РСФСР Бориса Ельцина.
 
 

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