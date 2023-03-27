Сканирование куар-кодов может вести на вредоносные сайты

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов выделил три схемы мошенничества с помощью куар-кодов: «Первая схема связана с кражей QR-кодов, созданных покупателями в специальных приложениях, с помощью скриншотов. Затем коды используют на сторонних терминалах. Вторая схема включает подмену статических QR-кодов на кассах магазинов, где мошенники клеят свои коды поверх оригинальных или удаляют старые». Наконец, третья возможность: на афишах и плакатах могут быть размещены вредоносные QR-коды, которые перенаправляют россиян на сайты, где крадут их данные.