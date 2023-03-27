 

Сканирование куар-кодов может вести на вредоносные сайты

 

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов выделил три схемы мошенничества с помощью куар-кодов: «Первая схема связана с кражей QR-кодов, созданных покупателями в специальных приложениях, с помощью скриншотов. Затем коды используют на сторонних терминалах. Вторая схема включает подмену статических QR-кодов на кассах магазинов, где мошенники клеят свои коды поверх оригинальных или удаляют старые». Наконец, третья возможность: на афишах и плакатах могут быть размещены вредоносные QR-коды, которые перенаправляют россиян на сайты, где крадут их данные.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Башкирии и Татарии отменены qr-коды
» Большинство россиян не поддерживают QR-коды; Москалькова думает иначе
» В Свердловскую общественную палату пришло более 500 жалоб на QR-коды
» В Татарстане граждане обратились в прокуратуру из-за куар-кодов и сегрегации
» Порты Италии бастуют против куар-кодов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бастующая Франция: особенности национального спорта

Бастующая Франция: особенности национального спорта

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Поговорим о феминитивах

Поговорим о феминитивах

Быть уникальным – значит быть как все

Быть уникальным – значит быть как все

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

  • 4 556
Литературные сапёры и их старатели

Литературные сапёры и их старатели

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Новосибирске мигрант помещён под стражу за совращение тринадцатилетней девочки

  • 21:03
  • 181

Группа общественных деятелей предложила привести День России в соответствие с политической историей

  • 20:29
  • 202

Солдат ВСУ оскорбил и напугал женщину с ребёнком из-за русского языка

  • 17:32
  • 1 117

Гегемон пока наблюдает и тестирует сущность происходящего между Китаем и Россией

В Мариуполе взорвано авто начальника полиции; обстрелы Белгородчины, Брянщины, Мелитополя и Донецка

  • 16:52
  • 259

Сканирование куар-кодов может вести на вредоносные сайты

  • 16:39
  • 261
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru