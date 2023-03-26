Продюсер Пригожин заявил, что запись его звонка смонтирована как провокация

В сеть попала запись разговора олигарха-продюсера Иосифа Пригожина и экс-сенатора-миллиардера Фархада Ахмедова, в которой указанные персоны крайне нелицеприятно высказываются о высшем руководстве РФ и его способности к руководству военными действиями.

Продюсер Пригожин назвал запись провокацией, подставой и вторжением в частную жизнь: "Естественно, я могу подать в суд на расследование: во-первых, кто совершил запись личного звонка, а во-вторых, кто и как её так смонтировал".