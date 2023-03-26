В Тульской области взорвался беспилотник, начинённый взрывчаткой, в Лисичанске обстреляна больница

В городе Киреевске Тульской области взорвался
"оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат", начинённый взрывчаткой. Обнаружены
обломки украинского БПЛА. Пострадали три
человека, в том числе молодые люди двадцати и шестнадцати лет (черепно-мозговые травмы), а также мужчина
тридцати шести лет. Местные жители рассказали
, что взрывной волной в одном из пятиэтажных домов выбило окна, в городе после взрыва появился столб чёрного дыма. По уточнённым данным,
повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.
В Лисичанске украинцы атаковали больницу
(прямое попадание), повреждения получили также находящиеся рядом жилые дома и газопровод.