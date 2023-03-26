В Тульской области взорвался беспилотник, начинённый взрывчаткой, в Лисичанске обстреляна больница

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В городе Киреевске Тульской области взорвался "оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат", начинённый взрывчаткой. Обнаружены обломки украинского БПЛА. Пострадали три человека, в том числе молодые люди двадцати и шестнадцати лет (черепно-мозговые травмы), а  также мужчина тридцати шести лет. Местные жители рассказали, что взрывной волной в одном из пятиэтажных домов выбило окна, в городе после взрыва появился столб чёрного дыма. По уточнённым данным, повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.
 
В Лисичанске украинцы атаковали больницу (прямое попадание), повреждения получили также находящиеся рядом жилые дома и газопровод. 
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