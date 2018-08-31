 

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта

Глава ДНР Александр Захарченко получил смертельные ранения в самом центре Донецка. Недалеко от кафе, где он находился, был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль.

В результате теракта также был ранен министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев, сообщает «Интерфакс».

Взрыв произошел около в 17:30 в ресторане «Сепар» на бульваре Пушкина, недалеко от резиденции главы ДНР.

АПН следит за развитием событий.
 

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