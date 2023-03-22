 

МВД считает, что мигрантов надо стимулировать к изучению русского языка понижением НДФЛ

МВД РФ предлагает снижать оплату НДФЛ для мигрантов в зависимости от уровня владения русским языком. Предполагается, что мигранты, которых привезут в РФ без учёта их владения русским языком, захотят его изучать, чтобы получить "дисконтный коэффициент к налогу на доходы физических лиц, уплачиваемый в виде фиксированного авансового платежа". 

Скидка может колебаться от 10% до 50% в зависимости от уровня.

Также предложено ввести языковой рейтинг и, если после адаптационного периода (1-3 месяца) он будет низким, обязать мигрантов выплачивать адаптационный платеж. "Если у тебя все хорошо, то у тебя может авансовый платеж понижаться, если плохо - может увеличиваться. Может обнуляться в случае совершения отдельных административных правонарушений, мелких, естественно", - обрисовала планы МВД начальница Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.


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