 

Британия поставит Украине боеприпасы с обеднённым ураном; Старлинк перестал работать над новыми российскими территориями

Замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине партию снарядов с обеднённым ураном.
Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что применение таких боеприпасов ведёт к росту раковых заболеваний:

«Это, конечно, не ядерная война, но использование таких боеприпасов приведет к серьезным поражениям людей. Заражается земля, все, что на ней вырастает, становится опасным для человека. То же делали американцы, когда бомбили Югославию. В итоге до сих пор многие люди там страдают белокровием, болеют онкологией».

Президент РФ Владимир Путин сказал по этому поводу, что "Россия вынуждена будет реагировать".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что «это подвигает нас к серьёзным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий, чем мы можем ответить».

 

В качестве противовеса эскалации можно упомянуть, что спутниковая система Старлинк перестала давать ВСУ доступ в интернет над новыми российскими территориями. Также Старлинк не позволяет использовать терминалы спутниковой связи над водой и когда оборудование движется со скоростью более 100 километров в час. Ранее глава "Спейс-Икс" Илон Маск заявлял, что будет ограничивать Киеву возможности использования сети Старлинк. 


 


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