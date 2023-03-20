В России умер последний лётчик, бомбивший Берлин

Генерал-полковник Василий Решетников -- старейший Герой Советского Союза и последний лётчик, бомбивший Берлин -- умер в Москве в возрасте ста трёх лет. Решетников участвовал в ночных бомбардировках Берлина в 1942 году, ударах по Данцигу, Кёнигсбергу и в Сталинградской битве. В послевоенные годы занимал пост командующего Дальней авиацией, был заместителем главнокомандующего Военно-воздушных сил СССР.

В 2004 году, когда ему было 85 лет, Решетников поднял в воздух американский бомбардировщик времён Второй мировой войны B-25 Mitchell.