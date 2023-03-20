 

Сиделка обокрала актрису Фатееву и уехала в Узбекистан; российская учительница обратилась к Кадырову

Сиделка актрисы Натальи Фатеевой Майясар обворовала её, пока та находилась в больнице. Женщина, работавшая у Фатеевой на протяжении полугода, забрала деньги, одежду, а также продукты питания, после чего скрылась в Узбекистане
 
Учительница начальной школы в подмосковном поселке Бутово Наталья Носенко обратилась к Рамзану Кадырову из-за конфликта с родителями школьника, уроженцами Чечни. 
Конфликт начался после того, как Носенко поставила мальчику двойку. Родители заявили, что преподавательница должна исправить оценку ребенку. Затем, когда в классе пропали конфеты и Носенко задумала провести классный час на эту тему, отец школьника заявил, что его сына нужно освободить от воспитательной беседы, а потом начал угрожать учительнице (на "Ленте" имеется скриншот). «После того как классный час прошёл, я всех отпустила, он прислал голосовое с угрозами: "Ходи и бойся!"».

По словам Носенко, отец школьника ранее был замечен в неадекватном поведении, поэтому она боится за свою безопасность. Кроме того, на поведение мальчика поступали жалобы от родителей других школьников. Администрация учебного заведения не стала защищать учительницу -- наоборот, ей сказали, что она может уволиться или извиниться перед классом и папой мальчика. Учительница написала заявление в полицию и прокуратуру, но спустя месяц ответа так и не получила.


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