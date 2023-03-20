Сиделка обокрала актрису Фатееву и уехала в Узбекистан; российская учительница обратилась к Кадырову

Учительница начальной школы в подмосковном поселке Бутово Наталья Носенко обратилась к Рамзану Кадырову из-за конфликта с родителями школьника, уроженцами Чечни.

Конфликт начался после того, как Носенко поставила мальчику двойку. Родители заявили, что преподавательница должна исправить оценку ребенку. Затем, когда в классе пропали конфеты и Носенко задумала провести классный час на эту тему, отец школьника заявил, что его сына

По словам Носенко, отец школьника ранее был замечен в неадекватном поведении, поэтому она боится за свою безопасность. Кроме того, на поведение мальчика поступали жалобы от родителей других школьников. Администрация учебного заведения не стала защищать учительницу -- наоборот, ей сказали, что она может уволиться или извиниться перед классом и папой мальчика. Учительница написала заявление в полицию и прокуратуру, но спустя месяц ответа так и не получила.