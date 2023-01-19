 

Украинцы усиливают обстрелы Белгородской области

Вооружённые силы Украины уже четвёртый раз за сутки обстреляли Белгородскую область. Сперва были обстреляны сёла в Шебекинском городском округе, затем под удар попало село Долгое в Валуйском городском округе, при третьем обстреле в Белгородском районе один из снарядов попал по корпусу птицефабрики близ хутора Церковный, затем снова Шебекинский округ, повреждена линия электропередачи. Также отсутствует освещение в посёлке Ленинский, хуторе Панков и поселке Первомайский, ранее подвергшихся обстрелу. 

В ночь на 19 января украинцы ударили по территории Унечского района Брянской области.

В ЛНР жёстко обстреливается центр Кременной. 

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APN.ru