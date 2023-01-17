Унитазная идентичность: как быть с миллионами обезумевших украинцев?

По федеральным СМИ в начале января прошла новость: патриарх Кирилл считает, что вестернизация грозит Украине потерей идентичности.

«Будут украинцы мириться (…) со всем этим нравственным релятивизмом, который стал частью культуры и политики западного мира? Если они согласны принять все это, они теряют свою идентичность, свою подлинность. (…) На самом деле речь идет, несомненно, о борьбе с Православной церковью, которая всегда являлась и, дай Бог, чтобы и в будущем оставалась великой нравственной и духовной силой украинского народа", – сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1".

Он отметил, что верит в силу духа православного украинского народа, который крепок в своей вере, мужественен и очень эмоционален. "Дай Бог, чтобы все эти самые лучшие качества украинского народа помогли стране украинской преодолеть тот глубокий духовный кризис, в котором страна оказалась», - добавил патриарх.

Лучшие качества украинского народа, говорите? «Украина, которую мы потеряем»? Ну что ж, извольте, давайте посмотрим, чем живёт украинское население последние годы и что составляет его подлинную идентичность.

Но сперва надо в очередной раз напомнить, что беда (даже не беда – катастрофа!) российского общества заключается в том, что оно до сих пор не понимает, что милой и безобидной Украины, образ которой создал советский кинематограф в послевоенные годы, по большому счёту никогда не существовало. Украинство никогда не было нейтральным, оно всегда было не чем иным, как русофобией. По своей сути, по своей главной цели оно есть исключительно ненависть к России, противопоставление себя всему русскому и мечта об уничтожении России и истреблении русских. На этом замешана вся украинская культура и образование, в этой парадигме уже давно работают все СМИ. Как говорится, «другой украинской идентичности у нас для вас нет».

Небольшое литературно-историческое отступление. Недавно мне довелось прочитать детектив Владимира Безымянного «Тени в лабиринте». Роман о буднях советской милиции, написанный во второй половине 80-х годов и опубликованный в 1990-м. И вдруг в тексте я читаю такой фрагмент. Воспоминания инспектора уголовного розыска о войне.

«Деревья стояли плотной стеной, вобравшей в себя дым, грохот и осколки отгремевшей войны. Он сказал Оксане: "Мы поженимся на этой неделе. Завтра я еще раз поговорю с твоими родителями".

Лес заливался звонкими птичьими трелями, солнце щедро согревало лучами мирную землю, а где-то неподалеку отсюда оуновцы готовились к переброске через границу оружия, боеприпасов и типографского шрифта».

(…) Политрук достал из кармана плащ-палатки сложенный вчетверо газетный лист.

- "Вiльна Україна", - обеспокоенно пояснил он. - Ее раньше в Канаде печатали и окольными путями переправляли сюда. Есть подозрение, что теперь газету станут изготовлять прямо здесь по готовым клише. Собирая вокруг себя недовольных, националисты надеются, что посеянные ими семена ненависти дадут всходы в виде провокационных выступлений и террористических акций.

(…) Он быстро шёл знакомой тропинкой и думал о вчерашнем разговоре с Оксаной. Оказывается, преградой к свадьбе стал её двоюродный брат, которого Голиков почему-то раньше в глаза не видел. "Замиж за москаля зибралась, та краще я власными рукамы..." Брата необходимо приструнить, а Оксану забрать на заставу.

Вдруг сердце его похолодело. Когда он последний раз был у родителей Оксаны - измученных или напуганных чем-то неразговорчивых крестьян, - как же он сразу не обратил внимания: из-под вороха белья, лежащего на сундуке с плоской крышкой, выглядывала газета. Он видел ее мельком, убеждая отца дать согласие на свадьбу, но... шрифт! Шрифт был не совсем обычный. Конечно! Точно такой, как на подрывной литературе, показанной политруком за день до его последнего боя.

Старший сержант вскрикнул и побежал. Выстрел опередил его всего на несколько секунд, похоронным звоном передернул сознание.

Она лежала за пригорком, вглядываясь широко раскрытыми глазами в закат.

Голиков навскидку разрядил обойму вслед убегающему. Мимо. Человек в кургузой рубахе скрылся в кустарнике. Старший сержант уронил голову на руки, встал на колени и зарыдал, проклиная судьбу и собственное бессилие».

То есть на Западной Украине уже после войны украинский националист убивает свою сестру за то, что она собралась выйти замуж за русского (за москаля). Миролюбивая советская пропаганда, заточенная на интернационализм, всё это скрывала, но на самом деле русофобские тенденции год от года лишь усиливались, что привело в итоге к геноциду на Донбассе и вынудило Россию начать СВО.

Можно было бы сказать, что это литературный вымысел, но нет, такое отношение к русским на Западной Украине было всегда. Два реальных примера из жизни. В первом случае на территории Галиции после войны оказалась бабушка моей знакомой: тогда туда массово командировали учителей, врачей, агрономов, милиционеров. Она рассказывала, что готова была пешком уйти по шпалам – так было страшно жить среди западенцев. Украинцы убивали русских регулярно, нередко целыми семьями.

Второй пример: женщина из Николаевской области в 60-х годах вышла замуж во Львов. Уж как она ни старалась стать для новых родственников своей – они её так и не приняли. Она прожила на Западной Украине несколько десятков лет, полностью перешла на украинский язык, научилась говорить с характерным западенским акцентом – но даже в 2012 году, когда она была уже пенсионеркой, родня продолжала называть её «москалихой».

Нам точно нужно сохранять такую украинскую идентичность?





Кстати, православие патриарх тоже поминает, в общем-то, зря. Во-первых, Украина – светское государство, где религия имеет не так уж много влияния на умы. Во-вторых, в Галиции абсолютное большинство населения – католики, а центральная и южная часть Украины была в значительной степени переформатирована в религиозном отношении за последние девять лет. Церкви Московского патриархата там теперь вне закона, и зомбированное население уже тоже активно переориентируется на католицизм, показательно отрекаясь от всего русского. Так, российский «жест доброй воли» о перемирии на православное Рождество вызвал там шквал издевательских насмешек. Если бы православные устои там были сильны, разве дошло бы украинское население до такого дна в своём моральном падении?

«Передайте путину (именно так, с маленькой буквы, украинцы давно так пишут - прим. авт.), что наши Хаймарсы отпраздновали Рождество с 24 на 25 декабря, поэтому 6 и 7 января у них рабочий день», - написал, например, 5 января телеграм-канал «Инфовойска Украины».









Но самое необъяснимое и пугающее во всей нынешней ситуации, наверное, то, что население Украины в последние годы потеряло человеческий облик и ударилось в самый настоящий сатанизм. В нечто в принципе неприемлемое для нормальных людей, – хоть верующих, хоть атеистов. Например, тема каннибализма, которая в России табуирована даже на уровне шуток, на Украине уже давно стала обыденностью. Началось всё в 2014 году, когда были запущены пробные шары на эту тему. Одним из первых стал компот «Кровь российских младенцев» и сырники «Мозги Жириновского» на школьной кулинарной ярмарке в Николаеве. А дальше окно Овертона распахнулось по традиционному сценарию, и Украину захлестнула волна людоедского «юмора».

Так, в 2015 году, задолго до начала спецоперации, в Киеве на корпоративе с шутками и прибаутками разрезали и съели торт в виде русского ребёнка (младенца с соской, лежащего на российском флаге). В 2020 году широкую известность получили консервы с названиями «Сепар в масле» и «Сепар в сметане», которые были выпущены в продажу в Виннице. В 2022 году одна украинская кондитерская летом наладила бизнес по производству тортов с фотографиями погибших русских солдат, а немного позже, той же осенью, на Хэллоуин, киевский магазин предлагал покупателям попробовать «жареного русского орка».





А на Ютубе выложена песня некоего певца ртом Михайла Лысенко с названием «Я сьогодні з’їв немовля кацапа». «Я сегодня съел русского младенца. Было очень вкусно, и я очень рад», - поёт украинский музыкант. И, что характерно, ресурс не блокирует данный контент.

Не менее шокирующей выглядит и новость об издании на Украине Библии, которая напечатана краской с добавлением крови боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Невозможно понять, как такое вообще могло прийти в голову работникам типографии, если они не состоят на учёте в психлечебнице, однако на Украине всё это уже давно в порядке вещей.

Кстати, ещё одна украинская литературная новинка – книга под названием «Ё*** русня». Данная матерная фраза повторяется на протяжении всех ста страниц без какого-либо другого текста. Издание позиционируется как «уникальный подарок» и «идеальный сувенир». Слоган на обложке, выполненной в цветах бандеровского флага (красный с чёрным), гласит: «Книга, которая касается сердца каждого украинца».





Ещё один яркий штрих к портрету нынешней украинской идентичности – это какая-то странная фиксация на туалетной теме. Обычно это характерно для людей с психическими отклонениями. Началось всё, наверное, ещё с майдана, когда погромщики, захватившие резиденцию Януковича, с маниакальным упорством искали там золотой унитаз. Но в полной мере эта особенность проявилась в последний год. Так, недавно в Телеграме было выложено два очередных шедевральных видео. На одном из них пожилая женщина, одетая в лохмотья, стоит в запущенной кухне своей убогой хаты и рассказывает, как русские солдаты забирают у украинцев унитазы.









«Им не верится, что у нас асфальт, что у нас свет. Мой племянник ездил туда (в Россию – прим. авт.) на заработки. Говорит – там в сёлах ни света, ни дорог, в домах нет ни черта, голые и босые. А у нас – они как увидели, что тут и унитазы есть, и всё остальное, - и гребут всё, потому что у них нет ничего».

И её нимало не смущает, что племянник ездил зарабатывать с «богатой и сытой Украины» в «голую и босую Россию». Критическое мышление атрофировалось у украинцев напрочь.

Второе видео поражает ещё больше. Судя по озвучке, это сюжет с какого-то местного телеканала. Жительница посёлка Козаровичи (Киевская область) – женщина средних лет, на вид нормальная (взгляд не безумный, слюна изо рта не бежит), рассказывает, как в доме её соседей русские солдаты обустроили штаб. И ей якобы удалось туда зайти.

«Я пришла, а там такое всё грязное. Унитаз стоит, и рядом в кульках гадость вот эта вся (имеются в виду фекалии – прим. авт). Я им говорю: «А что это вы там такую гадость развели?» А они отвечают, что им нельзя на улицу выходить. Я им говорю: «Так вот унитаз, сюда ходите». А они отвечают: «Как унитаз? Это же минеральная вода». Он нажал, чашкой набрал, напился. А я посмотрела и думаю: капец, вообще чокнутые люди».





Из этой же серии – раздевание «мародёров» и врагов народа, которых украинцы уже почти год привязывают к столбам и прилюдно избивают по обнажённым частям тела. Одни стягивают с жертв одежду и избивают, другие стоят вокруг, смеются, аплодируют, снимают происходящее на камеру. Как там у патриарха? «Великая нравственная и духовная сила украинского народа»? Ну да, ну да…





Конечно, справедливости ради, надо отметить, что, хотя русофобия на Украине была всегда, а после развала СССР многократно усилилась, - но всё же такого массового безумия в период с 1991 по 2013 год не наблюдалось. Антироссийская пропаганда становилась там всё более наглой, законодательство по отношению к русским с каждым годом ужесточалось, но до такой откровенной шизофрении с расчеловечиванием дело всё же не доходило. Но теперь – дошло. Дошло, развилось, укрепилось. Назад уже не отмотаешь; сделать, как было, уже не получится. В атмосфере этого массового психоза растёт одно поколение за другим. И, собственно, это, наверное, главный вопрос во всей этой истории: что теперь делать с этими ополоумевшими миллионами, которые готовы есть русских детей (пусть даже в виде торта) и искренне верят, что россияне в XXI веке не умеют пользоваться унитазом?