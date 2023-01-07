 

Патриарх Кирилл беспокоится, что украинцы могут потерять свою идентичность

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен тем, что украинцы могут потерять свою идентичность из-за "всех этих призывов демократизировать, вестернизировать страну". 

Кирилл заявил, что не берётся судить о том, насколько взятый Киевом курс правильный или не правильный с политической точки зрения, а его беспокоит только "пастырская точка зрения".

Эти заявления патриарх Русской православной церкви делает на фоне того, как раскольническая Православная церковь Украины забирает под свою власть Киево-Печерскую лавру, "затем встанет вопрос и Почаевской лавры", а президент Украины Зеленский "приостанавливает" гражданство тринадцати священников Украинской православной церкви. 

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