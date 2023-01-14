Уволенные за отказ от ковидопрививки россияне обратились к Путину

113 граждан России, из разных регионов, напрямую обратились к президенту Путину за помощью. Уже больше года они бьются за то, чтобы было возвращено их базовое конституционное право на труд, поскольку они были отстранены от работы без сохранения содержания в связи "с непрохождением «профилактической вакцинации от C-19". Люди прошли все инстанции вплоть до Верховного Суда РФ -- и везде получили отказы в своих жалобах, хотя самостоятельно решать, проходить вакцинацию или нет, -- их конституционное право.

В некоторых регионах, например, в Якутии, людям удалось защитить себя и даже вернуть причитающуюся задолженность по зарплате. В других -- их не хотят восстанавливать до сих пор, если они не привьются. В России по сути нет единых требований к ковидовакцинации, они отданы на откуп регионам.

Между тем, в США разворачивается скандал вокруг вакцины "Пфайзер". Согласно последним данным Центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний (CDC) и Ассоциации лекарств и пищевых продуктов (FDA), бустер ковидной прививкой "Пфайзер" может повышать вероятность ишемического инсульта у людей старше 65 лет.

https://www.dailymail.co.uk/health/article-11633619/U-S-says-Pfizers-bivalent-COVID-shot-linked-stroke-older-adults.html

В России -- на это, в частности, указывал заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный -- вообще нет практики раскрытия подобной информации.

"Ровно год назад Куринный (кстати, хирург по профессии) подавал обращение в Генпрокуратуру РФ о незаконности сокрытия общественно значимой информации Минздравом России, связанной со здоровьем и жизнью граждан. Он направил в медицинское ведомство запрос о предоставлении результатов клинических исследований прививок от коронавируса, но Минздрав отказал депутату в огласке, объяснив, что эти результаты «являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну». Отказался Минздрав ответить на запрос и депутата Госдумы Владимира Плякина по поводу количества умерших от коронавируса среди вакцинированных граждан. В ведомстве отметили, что считают нецелесообразным обнародование этой статистики, «поскольку такие сведения … могут вызвать негативное отношение к вакцине». И что «такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией»".

По данным на 8 января 2023 года в Британии только 42% сотрудников Национальной службы здоровья (аналог российской государственной системы здравоохранения) из тех, кто работает непосредственно с пациентами, согласились в этом сезоне на прививку от гриппа, и только 36% -- на прививку от ковида.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11610633/Just-4-10-frontline-NHS-staff-flu-vaccine-winter.html

