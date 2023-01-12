 

Закрыто дело против рижанина, развернувшего российский флаг в День Победы

 

10 мая рижанин Александр Дубьяго со своей девушкой по имени Виктория встал у монумента Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков с российским флагом и поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за победу. За это на него было заведено уголовное дело, хотя, по указанию латвийского правозащитника Владимира Линдермана, "ни то, ни другое по законам Латвии не является преступлением". 

Виктории пришлось уехать из Латвии. «Я бы это назвала вынужденным бегством. К очень многим моим знакомым, которые снимали ролики для TikTok, как и я, приезжали сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) домой. Блокировали их счета, инкриминировали им статьи, к которым они никак не могут быть причастны. Я понимала, что занималась тем же и даже большим, и нахожусь в опасности. Приход сотрудников СГБ ко мне домой — это лишь вопрос времени», -- писала Виктория.

Александр Дубьяго провёл два месяца в Рижской центральной тюрьме, однако уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления. "Свою роль сыграли и проявленная Александром твердость характера, и энергия его матери, и профессиональная работа адвоката Иммы Янсоне", -- отметил Линдерман.



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APN.ru