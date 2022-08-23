В Латвии сносят памятник Освободителям Риги и депортируют несогласных

В Латвии начался снос памятника воинам — освободителям Риги и Латвии от нацизма, после сноса монумент намереваются уничтожить. На месте сноса дежурит полиция. Уже задержаны семеро протестующих, им предъявлены обвинения в несанкционированном собрании и неподчинении полиции. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что все иностранцы, протестующие у демонтируемого памятника, "будут внесены в список нежелательных для Латвии лиц и высланы из страны".

Хотя журналисты признанного в России иноагентом телеканала "Дождь" не выступают против сноса памятника Освободителям Риги и Латвии от нацизма, их тоже могут выслать, если у них нет отметки о праве на трудоустройство.







