Рижское заксобрание постановило снести памятник Освободителям Риги

Рижская дума на внеочередном заседании поспешила принять решение о демонтаже памятника советским воинам в парке Победы ( "Памятник воинам советской армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков"). Депутаты не скрывали, что хотят провернуть это предприятие как можно быстрее, в том числе согласование работ по сносу памятника может быть ускорено без приостановки плана работ в случае, если он будет оспорен.

Уже задержаны семь человек, которые участвовали в протестах против этого решения. Ещё раньше была задержана (теперь уже освобождена) лидер партии "Русского союза Латвии" (РСЛ) Татьяна Жданок. Власти Латвии объявили, что с 2025 года всякое обучение будет вестись исключительно на латышском языке.

Комментарий рижского правозащитника Владимира Линдермана:

"12 мая сейм Латвии приостановил действие 13-й статьи межправительственного Соглашения 1994 г. по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров. Это решение устраняет юридические препятствия на пути к сносу памятника Освободителям Риги.



Соглашение не предусматривает такого варианта как "приостановка". Произошло расторжение Соглашения в одностороннем порядке.



Теперь заглянем в Договор между РФ и ЛР об условиях, сроках и порядке полного вывода с территории Латвийской Республики Вооруженных Сил Российской Федерации, заключенный тогда же, в 1994 году.



В статье 2 указано, что Соглашение о военных пенсионерах является НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ Договора о выводе Вооруженных Сил.



Таким образом, расторгнув Соглашение о пенсионерах, латвийские парламентарии тем самым расторгли и Договор о выводе войск. И российские Вооруженные Силы welcome to Latvia. Или я не прав?"



