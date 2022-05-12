Власти Латвии заводят уголовные дела и готовятся к сносу памятника Освободителям Риги

Государственная полиция Латвии начала три уголовных процесса и двадцать дел об административных правонарушениях в порядке преследования людей за использование пророссийской символики. Так, один из процессов начат в отношении молодого человека, пришедшего к памятнику Освободителей Риги с российским флагом. Девять из административных дел заведено "за нарушение установленного порядка организации и проведения собраний, шествий и пикетов либо за организацию собраний".

Сам памятник Освободителям Риги может быть снесён, поскольку Латвия сняла с него охранный статус. Комментарий латвийского правозащитника Владимира Линдермана:

Если бы я был Генеральным прокурором Российской Федерации, то сделал бы следующее заявление. "12 мая парламент Латвии незаконно, в одностороннем порядке, прервал действие 13-й статьи межправительственного Соглашения о социальной защите российских военных пенсионеров. Эта статья обязывала власти Латвии заботиться о сохранности военных мемориальных сооружений.



Таким образом, по замыслу латвийских властей, памятник Освободителям Риги лишается правовой защиты. И вопрос о его сносе переходит в чисто техническую плоскость.



Поправка носит наглый характер ультиматума. Действие 13-й статьи объявлено приостановленным. Его обещают возобновить, если Россия выведет войска с украинской территории, вернет под суверенитет Украины Крым и т.д.



Своими действиями депутаты парламента Латвии нарушают несколько статей Уголовного кодекса РФ. Включая статью 243.4, карающую за уничтожение или повреждение памятников российской военной истории – как в России, так и за ее пределами.



Генеральная прокуратура намерена сделать все возможное, чтобы в законном порядке наказать виновных. Всех поименно. Они не укроются от правосудия ни в одной точке мира".



