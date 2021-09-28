Ютуб запретил публикации, оспаривающие итоги американских и германских выборов

Видеохостинг Ютуб запретил публиковать контент, ставящий под сомнение итоги выборов, а именно -- результаты прошедших президентских выборов в США, а также парламентских выборов 2021 года в Германии.

К примеру, касательно американских выборов, нарушением будет являться публикация утверждений о том, что на выборах 2020 года победивший кандидат в президенты лидировал в колеблющихся штатах из-за неполадок в работе машин для подсчёта голосов, а также о том, что в 2016 году при подсчёте учитывались голоса умерших людей. Нельзя выступать с утверждениями о том, что кандидат в президенты на любых из прошлых выборов в стране набрал необходимое количество голосов в каком-либо штате из-за фальшивых бюллетеней.

Что касается парламентских выборов в ФРГ, нельзя публиковать заявления о том, что на их исход повлияли фальсификация и сбои в работе систем.

В случае "неправомерных" публикаций руководство видеохостинга удалит такой контент и сообщит его автору об этом. Во второй раз пользователь вновь получит предупреждение, а после трёх предупреждений канал будет заблокирован.