 

Мигрантам упростят пребывание в РФ

 

Российские власти планируют с 1 января 2024 года облегчить условия пребывания мигрантов в стране и сократить основания для внесения их в чёрный список, заявил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко. По его словам, "если будет незначительное правонарушение, то соответственно не последует запрета на въезд".

Это упрощение и смягчение наказаний, несмотря на сделанное на днях заявление главы МВД Владимира Колокольцева о необходимости ужесточить контроль над мигрантами, последует по просьбе киргизской стороны. На 1 октября нынешнего года в чёрном списке значились более 38 тысяч граждан Киргизии, и в среднем ежемесячно в список попадают две тысячи киргизов.


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APN.ru