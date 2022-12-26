Трое человек убиты в результате атаки украинского беспилотника на аэродром в Энгельсе

Украинский беспилотник сбит над военным аэродромом "Энгельс" в Саратовской области, трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиационная техника, по сообщению Минобороны РФ, повреждений не получила.

Таких ударов по территории России может стать больше, предупредил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. По мнению Евсеева, дальняя авиация России должна быть перебазирована, «потому что, если она находится в зоне действия украинских пехотно-летательных аппаратов, удары будут наноситься постоянно».

Помимо этого, по его словам, российские аэродромы следует оборудовать укрытиями для личного состава, выдать находящимся на объекте военным бронежилеты и каски, вырыть инженерные укрепления или хотя бы окопы.