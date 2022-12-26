 

Трое человек убиты в результате атаки украинского беспилотника на аэродром в Энгельсе

 

Украинский беспилотник сбит над военным аэродромом "Энгельс" в Саратовской области, трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиационная техника, по сообщению Минобороны РФ, повреждений не получила.

Таких ударов по территории России может стать больше, предупредил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. По мнению Евсеева, дальняя авиация России должна быть перебазирована, «потому что, если она находится в зоне действия украинских пехотно-летательных аппаратов, удары будут наноситься постоянно».

Помимо этого, по его словам, российские аэродромы следует оборудовать укрытиями для личного состава, выдать находящимся на объекте военным бронежилеты и каски, вырыть инженерные укрепления или хотя бы окопы.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Взрывы на военных аэродромах под Рязанью и Саратовом
» Боевые действия перекинулись на территорию Харьковской области?
» Северный Кавказ: 15 погибших, два взрыва и три спецоперации за неделю
» Российская авиация разрушила накануне грузинские военные базы
» В Чечне взорвался БТР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Большое Поморье" как новая Украина

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Телевидение и корень зла

Телевидение и корень зла

Хроника объявленного разрушения

Хроника объявленного разрушения

В ожидании Нового года

В ожидании Нового года

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Иране женщину посадили на 10 лет за снятый платок, в Афганистане женщинам запретили учёбу в вузах

  • 16:39
  • 107

Глава МВД рассказал об увеличении преступности мигрантов и необходимости взять их под контроль

  • 16:30
  • 113

Трое человек убиты в результате атаки украинского беспилотника на аэродром в Энгельсе

  • 16:24
  • 109

В Москве вручили премию «Легенды Тавриды»

\

"Большое Поморье" как новая Украина

Американский ветеран из подразделения спецопераций заявил, что за пожарами в РФ стоит ЦРУ

  • 22:04
  • 406
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru