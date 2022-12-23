На Украине "возвращают в украинскую семью" и десятками тонн уничтожают русские книги

Освобожденный из плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Максим рассказал, как в Днепропетровске его старались "вернуть в украинскую семью":
"Пытаются перевоспитать постоянно, в голову вливают свое, то есть пытаются тебя переделать. У них даже так называемый отдел репатриации существует, который занимается якобы нашим возвращением в украинскую семью, так сказать. Там целая программа у них создана, по которой они работают".
Пленных заставляют говорить по-украински и учить песни на украинском языке.
Процесс сопровождается масштабным уничтожением русской литературы. Так, в Киеве на переработку отправили 25 тонн книг на русском языке, в Кропивницком -- 15 тонн.