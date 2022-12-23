На Украине "возвращают в украинскую семью" и десятками тонн уничтожают русские книги

"Пытаются перевоспитать постоянно, в голову вливают свое, то есть пытаются тебя переделать. У них даже так называемый отдел репатриации существует, который занимается якобы нашим возвращением в украинскую семью, так сказать. Там целая программа у них создана, по которой они работают".