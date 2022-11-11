Освобождённые бойцы рассказали о пытках током

Освобождённые из украинского плена бойцы Народной милиции Донецкой народной республики Станислав Лебеденко и Артур Клинов рассказали, что украинцы из Службы безопасности пытали российских военнопленных током: привязывали провода, били током несколько часов, завязывали глаза и надевали мешки на голову. Лебеденко отметил, что знал четырёх военных, у кого после пыток остались «ожоги на теле от оголённых проводов». По словам бойцов, истязали в основном тех пленных, чьи данные с допросов отличались друг от друга и от кого добивались, чтобы "рассказал больше". В конце октября освобожденный из плена фельдшер-санитар Александр Чупра говорил, что украинцы после первичного допроса держали пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР в уличной клетке.