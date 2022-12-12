 

Врачам рассказали, как общаться с пациентами; водителей не будут наказывать за лекарства

 

Минздрав составил методические материалы для врачей и персонала больниц по корректному общению с пациентами во время дистанционных консультаций: "персоналу посоветовали воздержаться от фраз и интонаций, которые демонстрируют безразличие к пациенту, прямых или завуалированных оскорблений, оценочных суждений, а также высказываний, не несущих конкретного смысла. Кроме того, врачей ограничат в использовании ряда слов, например, обращения с отсылкой к полу или возрасту человека рекомендуют заменить на нейтральное местоимение «вы»".

Под запрет попали уменьшительно-ласкательные слова, выражения «не могу» или «не можем», и фразы-обвинения типа «Что вас еще не устраивает?» -- вместо этого следует задать пациенту вопрос, чем ещё ему можно помочь.
 
Из-за решения Конституционного суда полицейские "временно не будут" возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам. Речь, в частности, идёт о таких препаратах как фенибут, феназепам, и ряде антидепрессантов.

 

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