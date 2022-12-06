 

В Латвии прикрыли телеканал "Дождь"

 

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (НСЭСМИ) аннулировал лицензию на вещание в республике российского телеканала "Дождь" (признан в России иноагентом) "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, а также после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время". Среди нарушений названы отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, допущенное телеведущим именование российской армии "нашей армией" и др.

"Оценив совокупность нарушений, НСЭСМИ обрел уверенность, что руководство телеканала "Дождь" не осознает значимости и серьёзности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", - сказал председатель Национального совета Ивар Аболиньш, добавив, что будут приложены усилия и к тому, чтобы заблокировать "Дождь" на Ютубе.

По замечанию латвийского политика и политзаключённого Владимира Линдермана, первые звоночки для "Дождя" прозвучали ещё в августе, когда латышская творческая интеллигенция возмутилась тем, что с мэром Риги Стакисом "Дождь" беседовал недостаточно почтительно.




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