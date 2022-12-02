Латвия пригрозила выдворить из страны телеканал "Дождь"

1 декабря в прямом эфире "Дождя" (внесён в реестр СМИ-иноагентов) ведущий Алексей Коростелёв допустил комментарий о помощи (предположительно) российским военнослужащим:

«Отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в Telegram-бот. (...) Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».