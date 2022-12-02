 

Латвия пригрозила выдворить из страны телеканал "Дождь"

1 декабря в прямом эфире "Дождя" (внесён в реестр СМИ-иноагентов) ведущий Алексей Коростелёв допустил комментарий о помощи (предположительно) российским военнослужащим: 
«Отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в Telegram-бот. (...) Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».
За этот комментарий Коростелёв был уволен с "Дождя", канал был оштрафован на 10 тыс. евро, его руководство заявило, что «в эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнение в нашей позиции», а министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал в соцсети, что «Дождь» должен вернуться в Россию, а его сотрудникам следует «аннулировать вид на жительство». Пока это его личное мнение, но если канал "продолжит нарушать", заявил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш, «нацсовет по СМИ может аннулировать лицензию телеканала на вещание».
 
 
 
 

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