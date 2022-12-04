Маск запустил в Твиттере опрос, нужно ли помиловать Ассанжа и Сноудена

Новый владелец Твиттера, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своём аккаунте поинтересовался у пользователей соцсети, стоит ли помиловать основателя Викиликс Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена.

Ассанж опубликовал документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане; с 2019 года он содержится в тюрьме в Лондоне, ему грозят экстрадиция в США и 175 лет заключения.

Сноуден передал журналистам секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран. После этого он бежал из Штатов и недавно получил российское гражданство.

На вопрос в Твиттере можно ответить «да» или «нет».







