 

На возвращённых украинцами телах военнопленных найдено множество следов пыток

 

На возвращенных Украиной телах бойцов Народной милиции Луганской народной республики судмедэкспертами обнаружены следы пыток.

«К нам на экспертизу трупов попадает большое количество (тел — прим. «Ленты.ру») военнослужащих с множественными повреждениями, ранениями, ушибами, характер которых позволяет сделать вывод о их многократном длительном причинении», -- пояснила заведующая отделом экспертизы трупов Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Ксения Макарова.

Пытки применялись к ещё живым военнослужащим. Кроме того, военнопленным не оказывали первичную медицинскую помощь, потому что иначе они могли бы выжить.

 


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APN.ru