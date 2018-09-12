Пытки могут закрепить в законодательстве РФ

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выступила с предложением внести в законодательство РФ понятие пыток. По мнению чиновницы, эта мера поможет их предотвратить.





«Законодательство должно поднять планку ответственности за такие преступления (пытки в колониях). Я думаю, что запрос общества о закреплении понятия пыток в российском законодательстве имеет право на существование, изучение и возможное включение в законодательство», — цитирует выступление Москальковой газета «Коммерсант».





Напомним читателям, что тема пыток стала одной из самых обсуждаемых в России после попадания в сеть видео с издевательствами над заключенным колонии в Ярославской области.





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