20% грузовиков не могут проехать из Калининграда через Литву

Новые ограничения на проезд арендованных грузовиков через территорию Литвы из Калининградской области затронули порядка 20% фур в регионе, проблема коснулась порядка 1,8 тыс. из более 9 тыс. транспортных средств, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок.

28 ноября председатель общественного совета при Министерстве развития инфраструктуры Калининградской области и генеральный директор компании-перевозчика "Рустранссервис" Леонид Степанюк рассказал, что Литва перестала пропускать из региона грузовики, которые находятся в аренде и не принадлежат фактическому перевозчику.

