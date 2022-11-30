20% грузовиков не могут проехать из Калининграда через Литву

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Новые ограничения на проезд арендованных грузовиков через территорию Литвы из Калининградской области затронули порядка 20% фур в регионе, проблема коснулась порядка 1,8 тыс. из более 9 тыс. транспортных средств, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок. 

28 ноября председатель общественного совета при Министерстве развития инфраструктуры Калининградской области и генеральный директор компании-перевозчика "Рустранссервис" Леонид Степанюк рассказал, что Литва перестала пропускать из региона грузовики, которые находятся в аренде и не принадлежат фактическому перевозчику. 

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