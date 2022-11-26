 

Украинцы ударили по храму Андрея Первозванного

Украинские войска в субботу нанесли артиллерийский удар по храму Андрея Первозванного в Горловке, зафиксировано два прямых попадания, разбита крестильная, повреждены окна.

Также атаковано Сватово: выпущено пять снарядов из артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров. Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир подразделения спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что под Сватово и Кременной в войсках ВСУ почти не осталось украинцев, а воюют "кадровые военные государств-участников блока НАТО". 
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APN.ru