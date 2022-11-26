Украинские войска в субботу нанесли артиллерийский удар по храму Андрея Первозванного в Горловке, зафиксировано два прямых попадания, разбита крестильная, повреждены окна.

Также атаковано Сватово : выпущено пять снарядов из артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров. Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир подразделения спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил , что под Сватово и Кременной в войсках ВСУ почти не осталось украинцев, а воюют "кадровые военные государств-участников блока НАТО".