Белый зонт для гребца.

Как всегда, книга Пелевина напоминает нечто среднее между гипсовым слепком реальности, данной с определённого ракурса, и шелестом осенней листвы.

Жизненная фактура в самых разных точках земного шара исчерпала себя. Она уже дала свой плод, отрефлексирована. Теперь она постепенно тает, даёт что-то вроде талой воды, которая пока стоит в лужах, а потом разойдётся по поземным водным пластам, корням растений и пр..

Можно выйти из этого тающего мира. Вначале будет тяжело и неприятно, а потом будет нечто совсем иное. Если до «совсем иного» удастся добраться. Плохое либо хорошее это иное с точки зрения себя сегодняшнего, сказать практически невозможно. Прежние критерии оценок, неудачи и достижения обнуляются.

Нужно ли это человеку, которому есть хоть что-то терять? Не очень. От приближения иного приходится заслоняться. Пока тающий лёд всё-таки существует, можно называть его льдом. Чем чаще его так называешь, тем он кажется крепче и надёжнее.

Крепче и надёжнее лёд от этого не становится. Но спокойней и проще переживается его таяние. В Социогнозисе есть рекомендация готовится к будущему постепенно, без паники и фанатизма, ментально находясь в зоне комфорта прошлого или настоящего. Для очень многих людей к будущему, будь то старость, создание семьи либо новая историческая эпоха, лучше всего готовиться именно так. Особенно если чрезмерно не вовлекаться в знание о будущем и одновременно его не отталкивать. А следовать, так сказать, срединным путём. При этом не надеясь, что этот путь сделает вхождение в будущее полностью плавным и безболезненным.

Именно об этом говорит пример героев «Тайных видов горы Фудзи». Очень быстро и полно полученное знание привело к бурной весенней капели на фешенебельной ледяной яхте. В корпусе стали появляться промоины, талые воды поспешили слиться со стихией мирового океана. Поэтому захотелось как-то их подморозить, пусть и в форме мартовских холодов с мокрым снегом на полусхватившимся ледке…

Очень интересная с точки зрения истории литературных идей параллельная линия повествования, связанная с «мезоамериканским феминизмом». С одной стороны, это отчасти фанфик по творчеству Карлоса Кастанеды и относительно популярных в своё время экспериментов на тему «Кастанеда по-русски» или «Кастанеда уральских тюрков» (см. «Другой Урал» Беркема Аль-Атоми).

Другим источником вдохновения этой линии повествования является статья «Опыт тоталитарного мышления: индейцы, коммунисты и либералы», где, помимо прочего рассматривается характерный для тоталитарных идеологий опыт отказа от собственного «я» ради слияния с безоговорочно верным принципом ради возможности овладения механизмом управления вселенной, пусть далеко неполно и не надолго.

Разумеется, Пелевин развивает эту идею со свойственным ему своеобразием, избегая копипаста.

В свою очередь, у статьи «Опыт тоталитарного мышления ...» также несколько источников; например, сетевую прессу, мемуары и т.д.. Другим источником, скорее не идей и постулатов, но фактов и вдохновения стала книга «Мезоамерика. Полёт во времени и пространстве» авторства Г.Г. Ершовой, преемницы Ю.В. Кнорозова. Разумеется, то, о чём писала Галина Гавриловна, было в публицистический статье переосмыслено, сопоставлено с другими текстами и озвучено в совершенно ином контексте.

Всё же самое важное в «Тайных видах горы Фудзи» - не изящный коллаж разножанровых текстов, складывающихся в философскую модель современной реальности. А старая добрая надежда. Пусть и в одном коктейле с объективностью. Надежда твёрдого духом предпринимателя, лишенного веры в воздушные замки, но сохранившего необременительные сантименты. Из -за которых он готов между делом делиться опытом с молодыми стартаперами. Опытом, который, разумеется, гораздо проще усвоить теоретически, чем воплотить в реальность.