В РФ производится более 80% жизненно-важных лекарств

Более 80% лекарственных препаратов из перечня жизненно важных производится внутри страны, но только 31% медицинских изделий сегодня -- российского производства. Рынок медицинских изделий в России вырос в 1,8 раз за последние четыре года.

В российской системе здравоохранения работают более 2 млн врачей и среднего медицинского персонала, и более 3 млн иностранных граждан воспользовались медицинскими услугами в РФ в 2021 году.

Наиболее популярными профилями оказания медицинской помощи стали диагностические осмотры, онкология, хирургия, травматология, офтальмология и педиатрия.











