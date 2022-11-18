 

В РФ производится более 80% жизненно-важных лекарств

 

Более 80% лекарственных препаратов из перечня жизненно важных производится внутри страны, но только 31% медицинских изделий сегодня -- российского производства. Рынок медицинских изделий в России вырос в 1,8 раз за последние четыре года.

В российской системе здравоохранения работают более 2 млн врачей и среднего медицинского персонала, и более 3 млн иностранных граждан воспользовались медицинскими услугами в РФ в 2021 году. 

Наиболее популярными профилями оказания медицинской помощи стали диагностические осмотры, онкология, хирургия, травматология, офтальмология и педиатрия.

 

 

 




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Более полутора тысяч видов востребованных медицинских изделий не производятся в России
» В России введут монополию на госзакупки импортных лекарств
» Российские медики перейдут на дистанционное лечение к 2018 году
» Врачей могут начать штрафовать за «плохую работу»
» Принимаемые поправки к законодательству об охране здоровья несут ряд важных изменений в этой сфере
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Приднестровье и Молдавия: кто дрогнет первым

Приднестровье и Молдавия: кто дрогнет первым

О сдаче

О сдаче

С меча мы взяли эту Землю, вернули Правду на неё

С меча мы взяли эту Землю, вернули Правду на неё

Иностранные студенты в российских вузах: предыстория и современность

Иностранные студенты в российских вузах: предыстория и современность

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В РФ производится более 80% жизненно-важных лекарств

  • 18:32
  • 280

Украинцы обстреляли школу, "методично убили" военнопленных; на Белгородчине погиб мужчина

  • 17:52
  • 312

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева освобождена

  • 17:44
  • 286

По подозрению в убийстве девушки в Москве задержан Шохрубек Каримов

  • 17:13
  • 377

США и Южная Корея лидируют по политическим разногласиям внутри страны

  • 22:55
  • 459

Москалькова: 77% мигрантов приезжают в РФ в поисках работы, 57% имеют здесь родственников

  • 22:34
  • 471
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru