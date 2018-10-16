 

В России введут монополию на госзакупки импортных лекарств

Российский президент Владимир Путин дал поручение Минздраву создать единого поставщика иностранных лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных больниц. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на копию письма помощника президента Андрея Белоусова и свой источник в фарминдустрии.

Новая некоммерческая организация для централизованного импорта медицинских товаров даст возможность избавиться от частных посредников в рамках госзакупок на сумму около 200 млрд рублей в год. Та же структура вполне сможет стать и полным монополистом на рынке дорогостоящих зарубежных препаратов, которые в РФ не производятся и не будут производиться в ближайшее время. Формат новой организация будет некоммерческой, а подчиняться она будет напрямую Минздраву. 

Списки лекарств, импорт которых будет монополизирован государством, сформирует Минпромторг вместе с региональными органами здравоохранения.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Владимир Путин Новые законы
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APN.ru