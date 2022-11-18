Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева освобождена. Её муж, ополченец Павел Губарев рассказал, что, по договоренности со следствием, пока не может разглашать суть дела. «Однако, если мной будет замечена системная активность по дискредитации моей честной фамилии, оставляю за собой право рассказать все как есть», — отметил Губарев.

Губарева перестала выходить на связь 15 ноября, 16 ноября стало известно о её задержании по делу об экономическом преступлении, причём её статус по этому делу не уточнялся.