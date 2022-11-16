На 1 зарегистрированного безработного в РФ приходятся 4 вакансии, рост зарплат ниже инфляции

Глава Роструда Михаил Иванков сообщил:

"Мы сейчас фиксируем не только минимальные значения безработицы, но и максимальные значения количества вакансий на портале "Работа России". Сейчас у нас порядка 2,3-2,4 млн вакансий, это примерно четыре вакансии на одного зарегистрированного безработного... за последние три месяца уменьшилось количество работников, находящихся в состоянии простоя, на 32%. Уменьшилось на 39% количество работников, находящихся в режимах неполной занятости, на 34% уменьшилось количество работников, которые находятся в режиме неоплачиваемых отпусков".

Среднее увеличение номинальной заработной платы в РФ по итогам года ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции.



В то же время в России стало меньше работающих пенсионеров: 8,1 миллиона человек по состоянию на 1 октября, сокращение на 413,6 тысячи человек по сравнению с показателем на 1 июля.

22% москвичей работают полностью удалённо (по РФ в целом -- 15%).



