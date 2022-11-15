 

Украинцы обстреливают Белгородчину, в Центральной России активизировались диверсанты

Обстрелян приграничный российский посёлок Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области, ранее украинскими обстрелами здесь было повреждено газоснабжение, и к исправлению повреждений можно будет приступить только после разминирования.
В Белгороде для жителей создадут комплексную систему укрытий с использованием помещений в многоквартирных домах и на предприятиях.
 
Украинские разведывательно-диверсионные группы активизировались в Центральной России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев:

"В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО. Мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике".


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