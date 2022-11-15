Украинцы обстреливают Белгородчину, в Центральной России активизировались диверсанты

"В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО. Мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике".