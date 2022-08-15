44 мирных жителя ДНР подорвались на минах "Лепесток"

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал , что уже сорок четыре мирных жителя, включая двух детей, подорвались в ДНР на противопехотных минах "Лепесток", которые сбрасывают украинские войска.

"Лепестки" рассчитаны на максимально широкое поражение, поскольку их трудно заметить и украинцы сбрасывают их прямо на жилую застройку. Как обладающие повышенной опасностью для мирных жителей, эти мины были запрещены конвенцией ООН в 1999 году, которую подписывала и Украина.