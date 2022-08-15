 

44 мирных жителя ДНР подорвались на минах "Лепесток"

 Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал, что уже сорок четыре мирных жителя, включая двух детей, подорвались в ДНР на противопехотных минах "Лепесток", которые сбрасывают украинские войска.
"Лепестки" рассчитаны на максимально широкое поражение, поскольку их трудно заметить и украинцы сбрасывают их прямо на жилую застройку. Как обладающие повышенной опасностью для мирных жителей, эти мины были запрещены конвенцией ООН в 1999 году, которую подписывала и Украина. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Минобороны РФ сообщило об уничтожении под Николаевом 45 тыс. тонн боеприпасов НАТО
» Семь мирных жителей ДНР подорвались на минах "Лепесток"
» Украинцы с утра обстреливают Донецк, Макеевку и Харцызск натовскими снарядами
» С завода "Азот" вывели мирных жителей; идут бои в Лисичанске
» В ЛНР погибли два мирных жителя, тысячи людей остаются без света и воды
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Русский универсализм

Русский универсализм

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Нэнси все же удалось изменить мир

Нэнси все же удалось изменить мир

Деколонизация России: как это будет

Деколонизация России: как это будет

\

"Я ни разу не слышал, чтобы казахи понимали вклад русских в развитие Казахстана". Записки русского

Не валяй дурака, Америка: почему в последнее время все чаще звучит тема «возврата» Россией Аляски

Не валяй дурака, Америка: почему в последнее время все чаще звучит тема «возврата» Россией Аляски

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Британии сгнили фрукты и овощи на 60 млн фунтов

  • 20:10
  • 125

При обстреле в ДНР погиб российский общественный деятель

  • 20:06
  • 129

Путин заявил о долге противодействовать русофобии

  • 18:58
  • 152

44 мирных жителя ДНР подорвались на минах "Лепесток"

  • 18:27
  • 156

Глава "Пфайзера" заразился ковидом после четырёх прививок и благодарен вакцине

  • 17:43
  • 168

В Новосибирске цыганята жестоко избили десятилетнего мальчика,

  • 17:36
  • 159
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru